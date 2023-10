Serata molto difficile per Heidi Baci nella Casa del "Grande Fratello". La concorrente nel corso della puntata del 16 ottobre ha parlato della sua relazione con Massimiliano Varrese: tra altri e bassi, la ragazza ha ammesso di provare un'attrazione per l'attore. Tuttavia, a farle cambiare idea ci ha pensato il padre Genti. Arrivato nella Casa, l'uomo senza giri di parole le ha spiegato di non gradire questo avvicinamento: "Io e la mamma siamo devastati da questa scelta sbagliata - ha esordito il papà di Heidi -, alzare tutto un polverone inutile tra te e un uomo più vecchio di me, che tra poco andiamo in pensione. È stato come un pugnale al cuore".

Genti Baci ha poi rincarato la dose con la ragazza, che è sembrata paralizzata dall'incontro e non solo per il "freeze" imposto dal programma: "Non ti riconosco più e non ti vedo più come eri prima - ha proseguito -. Sembri un'altra persona. La mamma non ti guarda più da quel momento, le ho promesso che stasera ti porto a casa, perché non puoi sottovalutare il suo stato di salute Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e tu lo sai. Non permetto a nessuno di calpestare la tua dignità". Heidi annuisce e dice di essere d'accordo con il padre: "Mi dispiace - si limita a dire -, è già chiusa questa storia". Intanto dallo studio Alfonso Signorini vuole precisare con il papà di Heidi: "Dire che Massimiliano tratta con violenza è dire una falsità, non è vero".

Una volta uscito dalla Casa Genti, Heidi incontra Massimiliano per comunicargli a sorpresa la sua volontà di interrompere la loro frequentazione: "Siamo persone diverse. Per me finisce qui - ha esordito la ragazza, smentendo i discorsi e i gesti degli ultimi giorni -. Sicuramente sei una persona che io ammiro, stimo, non sei un uomo violento, ovviamente i miei non amano vedere qualcuno che abbia un atteggiamento oppressivo nei miei confronti, che sono la loro bambina. Vero, l'attrazione c'è stata tra di noi ero molto affascinata da te, è stato tutto molto bello però mettiamo la parola fine".



Massimiliano Varrese ha ascoltato queste parole in silenzio, replicando solo su richiesta di Alfonso Signorini: "Credo che in questo momento la migliore parola sia il silenzio da parte mia - ha detto -. Dopo delle accuse così gravi perché fosse più saggio. Ora però ho capito di chi avesse paura Heidi, e non sono io". Dall'altra parte, Heidi, sempre più tesa, conclude in difesa: "Non ho paura del giudizio di mio padre. Lui mi conosce benissimo". Massimiliano risponde: "Quello che è successo stasera è molto grave - dice -. Apprendo una grande lezione: questo rafforza ancora di più la mia idea di padre, di poter lasciar libera mia figlia, un giorno di poter vivere la sua vita, incoraggiandola a seguire quello che sente, osservando da lontano senza imporre nulla". Dopo l'incontro Heidi scoppia in un pianto liberatorio e arriva a minacciare di abbandonare la Casa. La sua preoccupazione, percepita nelle parole del padre, è per la salute della mamma: "Ho capito che qualcosa non va, sono molto preoccupata". Signorini le ha promesso di poter avere contatti con la famiglia per avere aggiornamenti e capire come affrontare la situazione.

Poco dopo, nel corso della serata, anche Massimiliano si lascia andare alle lacrime: "Sono una persona che si è sempre comportata bene, fin dal primo giorno - ha detto -, mi sconvolge essere accusato di certe cose ma so i valori che ho portato qui dentro. Il mio ora è solo uno sfogo perché sono in tv e non posso sfogarmi sul tatami fisicamente".