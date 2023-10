"GF", la sorpresa del papà di Anita Olivieri: "Anche i genitori sono umani"

Serata speciale per Anita Olivieri al "Grande Fratello". La concorrente nei giorni scorsi ha avuto modo di raccontare la sua infanzia difficile, da figlia di genitori separati, una situazione che l'ha fatta soffrire. Allo stesso tempo, però, la ragazza ha anche ammesso che i suoi genitori hanno fatto di tutto per rendere felice lei e il fratello. Al punto che arriva a dire di essere convinta che la sua famiglia sia stata più unita di tante altre: "Si sono amati tanto e ci hanno amato tantissimo", ha detto l'inquilina mentre Massimiliano Varrese si lascia andare alle lacrime al pensiero di sua figlia.

Subito dopo, Anita incontra in giardino il padre. "Sei come sempre bellissima - ha detto papà Angelo -, ti seguono tutti. Non c'è bisogno di fare altro. Meno male che questa esperienza mi pare abbastanza costruttiva e bella, ti costa, ma va bene".

Inoltre, il padre parla del rapporto che ha avuto in passato con i figli: "Ha raccontato di aver vissuto un passato in cui abbiamo trascurato sia te sia tuo fratello Leandro - ha aggiunto l'uomo -. Adesso è tutto finito da qualche tempo. Anche i genitori sono umani e nella vita devi capire che la vita ti porta a delle prove continue. Questa avventura al Grande Fratello ti sta servendo molto, tu sei stata troppo severa con te stessa e gli altri e anche con me perché dici sempre quello che pensi, che o è bianco o è nero, ma con le persone devi essere più morbida, devi aspettare un attimo perché le persone con cui parli hanno delle sofferenze, del dolore e quindi dire direttamente quello che pensi ti compromette il rapporto delle persone nuove". Il padre, poi, è entrato nella Casa e ha ballato una bachata con la figlia, prima di salutarla.