"Grande Fratello", Giuseppe Garibaldi: "Io e Beatrice? Temo sia più seria del previsto"

Nella Casa del "Grande Fratello" è scattato nei giorni scorsi il primo bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due concorrenti sono apparsi sempre più vicini nelle ultime ore e il loro il feeling è risultato palpabile anche agli altri inquilini. Non tutti, però, credono alla nuova coppia: dopo il bacio tra l'attrice e il bidello nella Casa i concorrenti si sono lasciati andare ad alcuni commenti maliziosi, sottolineando la vistosa differenza d'età tra i due. Ciro, Massimiliano e Heidi sono stati i più scettici nel commentare liaison. "Secondo me lui sta giocando, la vedova nera può prendere una bella tranvata stavolta. Si sta autosabotando" tuona Varrese.

Nel corso della puntata di lunedì 9 ottobre, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno parlato di questa situazione direttamente con Alfonso Signorini. Riuniti in confessionale, Luzzi ha svelato di avere un interesse concreto nei confronti del bidello calabrese: "C'è una grande naturalezza tra di noi, una cerca complicità, una magia mi sento a mio agio con lui", ha detto. Garibaldi, dal suo canto, rispedisce al mittente le accuse di essere uno stratega: "Io me ne frego di quello che dicono - ha risposto a Signorini che gli chiedeva spiegazioni -, io me la vivo e penso solo a me stesso".

"Secondo me la situazione è più seria di quanto mi aspettassi - ha aggiunto Garibaldi, parlarndo a tu per tu con il conduttore del programma -, io sono uno che si affeziona tanto. In lei non vedo tutta la cattiveria che descrivono, per come l'hanno descritta gli altri era un mostro. La sto rivalutando". A questo punto Signorini gli chiede se sia la prima volta a provare un'attrazione per una donna più grande: "Sì, è una novità che non mi voglio far sfuggire dalle mani", ha risposto.