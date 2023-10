"GF", Jane Alexander a Beatrice Luzzi: "Non ti rubai il ruolo" | La replica: "Lo meritavo, ti hanno doppiata"

Scintille al "Grande Fratello" tra due regine delle fiction: Jane Alexander si è presentata nella Casa per un confronto molto aspro con Beatrice Luzzi. La concorrente, infatti, nella scorsa settimana ha avuto un botta e risposta a distanza con la collega: a collegarla a Jane c'è un ricordo doloroso dal punto di vista lavorativo: "Mi soffiò una parte in Elisa di Rivombrosa".

Così, la titolare del ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker ha voluto confrontarsi direttamente con Luzzi. "Buonasera Beatrice - sono state le parole di Alexander una volta arrivata in salotto davanti a tutti i concorrenti freezati -, come puoi immaginare sono venuta per tutte le cose brutte che hai detto su di me. Hai avuto la possibilità di ritrattare nella scorsa puntata e non lo hai fatto. Vorrei sapere in che modo io ti avrei sfilato il ruolo di Lucrezia in 'Elisa di Rivombrosa'".

Una volta "sfreezata", Beatrice ha provato a rispondere alle accuse di Jane. "Ho detto che non ti conoscevo, per me sei solo un nome - ha replicato Luzzi -, oggettivamente ancora oggi, credo che secondo me quel ruolo fosse giusto per me". E ancora, Beatrice decide di scagliarsi contro un particolare aspetto: "Da quello che so ti hanno doppiata - ha aggiunto -, vuol dire che non eri proprio precisa. Non è una bella cosa. Forse ero più adatta io?".

Jane non cede alla critica e torna a ripetere la sua domanda: "Tu hai detto che io ho fatto qualcosa per averlo, chi ha dovuto scegliere me? Mi dispiace che qualcuno ti ha detto abbia detto questa cosa, perché hai voluto lasciare l'allusione". A questo punto, Alexander ha tirato fuori una lettera della regista di "Elisa Di Rivombrosa" indirizzata proprio all'attrice. Nello scritto, Cinzia TH Torrini ha spiegato di ricordare molto bene la situazione legata ai casting del personaggio di Lucrezia, spiegando che nella rosa dei nomi finali non c'era quello di Beatrice Luzzi.

"Forse non te lo meritavi, penso che ero più adatta io - ha risposto Beatrice -. Ti chiedo però scusa, probabilmente mi hanno riferito male. Ero sicura di quello che mi hanno detto". Nel frattempo Jane Alexander viene mandata in confessionale. dove Alfonso Signorini le chiede se ha voglia di entrare nella Casa... Accetterà la proposta?