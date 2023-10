"GF", Beatrice Luzzi promette tregua agli inquilini ma la pace dura poco

Nell'ottava puntata del "Grande Fratello" è arrivato il momento di lavare in Casa in panni sporchi. Il riferimento è al rapporto sempre più teso tra Beatrice Luzzi e il resto del gruppo. I concorrenti, infatti, non sembrano riuscire ad avere una convivenza tranquilla con l'attrice. Nei giorni che hanno preceduto la puntata, Luzzi è rimasta sempre isolata rispetto al resto degli inquilini: le occasioni per lo scontro, anche aspro, non sono mancate. Da Alex Schwazer a Massimiliano Varrese, con il quale Beatrice sembra avere più di un problema. Nel corso del blocco dedicato a Beatrice, Cesara Buonamici le ha voluto far notare la sua estraneità rispetto al gruppo: "Ogni volta sembra che vuoi far saltare i nervi a tutti".

Come detto, è con Massimiliano che i rapporto sono particolarmente incrinati. Beatrice aveva provato a risalire al motivo dell'astio del collega a prima del "Grande Fratello", con la scelta di una rivista di preferirla per la copertina sulla nuova edizione del programma proprio rispetto a Massimiliano che, per giunta, Beatrice chiama con il cognome sbagliato. "Garrese" al posto di Varrese. "Non sono abituato a pensare a queste cose, sono uno che sta molto nel suo mondo - ha detto Massimiliano - è lei che soffre la concorrenza, mi sento in imbarazzo per lei".

Archiviata la copertina della discordia, Alfonso Signorini è intervenuto per provare a trovare una soluzione a questo rapporto sempre più difficile. "Sarebbe bene che tutti facessero un passo indietro", ha consigliato il conduttore che, inoltre, sottolinea che un atteggiamento del genere da parte della Casa favorisca il personaggio di Beatrice.

Anche Letizia si è allontanata da Beatrice, dopo che l'attrice durante una festa ha detto di odiare tutti. Alla fine della lunga conversazione per chiarirsi è sembrato che le parti fossero intenzionate ad archiviare il passato e metterci una pietra sopra. Tuttavia, il tentativo di tregua dura pochissimo: appena rientrati dalla pubblicità Beatrice è tornata a punzecchiarsi con gli altri concorrenti.