Fiordaliso e il tempo che passa: "Ho ceduto alla chirurgia, ma tornare indietro non è facile"

Fiordaliso nel corso della sua esperienza al "Grande Fratello" 2023 sta riscoprendo molte cose. In particolare sembra che la cantante stia affrontando con maggior consapevolezza e serenità il discorso del tempo che passa. La concorrente, nel corso della puntata andata in onda giovedì 28 settembre, ha parlato di come abbia riflettuto in questi giorni sul discorso degli anni che trascorrono: "Fuori di qui sarò sempre più madre e nonna - ha detto -. Mi sono pentita della chirurgia estetica ma tornare indietro non è facile. La società ti scarta, ma non voglio essere scartata".

Nel corso di una clip che ha riassunto i pensieri di Fiordaliso, la cantante ha ragionato molto su come il tempo possa essere un nemico per la donna, ma anche per l'artista e la cantante: "L' insicurezza in una donna è un problema - ha detto -, qui dentro mi sono accorta che non ce la faccio a vedermi nel mega schermo con i miei difetti ma lo dovrò accettare. Quando uscirò di qui penso di essere ancora un'artista, quello lo sarò sempre, ma sarò più una nonna e madre. Ho fatto ricorso alla chirurgia estetica, ma tornare indietro è stato molto difficile. Mi sono accorta che mi chiedevano gli autografi prima per la mamma, poi per la nonna. Bisogna accettarsi per quello che si è, non c'è altra strada".