Massimiliano Varrese sbotta dopo il rifiuto di Heidi Baci: "Non sono maschilista, a lei piaccio"

Dentro la Casa del "Grande Fratello" continua a tenere banco il rapporto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. L'attore dopo aver ricevuto nella scorsa puntata il due di picche da parte della bella concorrente pescarese, è entrato in una spirale negativa in cui non riesce ad accettare il rifiuto di Heidi, che gli ha detto chiaramente di non essere interessata a lui. Ad aumentare il nervosismo di Massimiliano è l'opinione di Valentina, secondo cui l'attore avrebbe avuto un atteggiamento maschilista. "Non riesco a gestire la cosa, sono molto in difficoltà - ha spiegato Varrese -. Sento che lei contraccambia, c'è attrazione ma lei ha paura".

Nella Casa, anche altri concorrenti sono d'accordo con Varrese: in effetti, sembra che anche Heidi ricambi l'interesse, ma senza volersi lasciar andare. La prima a sostenere questa tesi è Fiordaliso.



Nel corso della puntata di giovedì 28 settembre, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip nella quale Massimiliano ha usato parole importanti per descrivere quello che sta vivendo: "Sono in difficoltà con Heidi, vorrei evitarla ma non ci riesco - ha detto -. Mi sento come un ragazzino di quindici anni che non sa gestire le cose. Nella vita ho imparato a vivermi tutto al meglio, soprattutto quando sgorgano certe emozioni", continua commosso Massimiliano terminata la clip. "Ma secondo te lei contraccambia?", incalza il conduttore del programma. "Secondo me sì - risponde l'attore - me ne accorgo. Però ha paura: sono più grande di lei e ho una figlia".