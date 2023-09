Chi è Letizia

Letizia ha 24 anni, è nata a Cesena ed è cresciuta per i primi 13 anni della sua vita all'interno della Comunità di San Patrignano nella quale i genitori, ex tossicodipendenti, si sono conosciuti e innamorati e dove erano diventati delle figure di riferimento. Dopo la laurea in Comunicazione e Marketing, ha iniziato a lavorare come fotografa in uno dei beach bar più noti della riviera romagnola.