Ciro invita l’ingegnere a spiegare cosa prova per la sua amica: "Credo che a te piaccia, ma non vuoi dirlo", gli domanda. Il ragazzo però non si sbilancia e sottolinea che con l'imprenditrice "c'è un buon rapporto d'intesa, un'alchimia che spinge entrambi a essere spontanei, ma nulla di più".

A questo punto Lorenzo e Ciro sono convinti che Vittorio sia bloccato: "Si è sentito limitato da Massimiliano". Per gli inquilini Vittorio "non deve bloccarsi con Heidi se Massimiliano ha un interesse". L'ingegnere deve seguire le sue sensazioni. E Menozzi confessa: "In genere, quando mi piace qualcuno, mi blocco totalmente, ma con lei non sono bloccato, mi sento me stesso. Per ora la vedo come un'amica".