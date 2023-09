"Grande Fratello", Massimiliano e Heidi tra tensioni e chiarimenti

L'attore infatti nei giorni scorsi ha mostrato un interessamento nei confronti della ragazza, che però non ha gradito. "Fa intendere cose che non esistono", attacca lei. E lui si giustifica: "Non voglio che passi un messaggio sbagliato, non ti ho infastidito".

Massimiliano si è sbilanciato con Heidi manifestando un interesse nei suoi confronti, ma la ragazza ha respinto le "avances" proponendo di rimanere solamente amici: "Vorrei un rapporto civile e tranquillo, leggero come quello di due normali coinquilini".

"Pensavo fosse serio, una belle presenza e invece...", si sfoga delusa Heidi con Angelica: "A me piace ridere e scherzare con tutti e per questo, forse, sono stata fraintesa... ora sono stanca della pesantezza, sta sollevando un polverone per nulla. Probabilmente è ferito dal rifiuto e reagisce in questa maniera". Così la ragazza si allontana sempre di più: "Tra noi ci sarà solamente qualche saluto", confessa.

Dal canto suo Massimiliano ammette di essere stato frettoloso con Heidi e di essersi aperto troppo presto. "Non voglio passare come quello che ha perso la testa, ho condiviso con lei un sogno molto intimo, forse sbagliando. Mi è apparsa in sogno e mi ha turbato. Ma lei non era pronta per affrontare un discorso del genere. Credevo di riuscire a creare una connessione più profonda ma non ci sono riuscito".

Alla fine arriva il chiarimento: Heidi e Massimiliano superano gli equivoci dei giorni scorsi e provano a chiarire le rispettive posizioni. "Ho perso la cognizione del tempo e ho affrettato la conoscenza, ed è nato un po' di imbarazzo...". Massimiliano ribadisce di non voler veicolare un messaggio errato. Lei vorrebbe solamente voltare pagina, senza astio: "Non volevo creare fraintendimenti, per questo ho preferito chiarire subito la situazione, anche perché sono convinta che le tue parole fossero serie". I due alla fine decidono di metterci una pietra sopra: "D'amore e d'accordo, come sempre" conclude Heidi.