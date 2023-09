Il ragazzo, infatti, ha spiegato di aver sofferto molto per i problemi che il papà Danilo ha avuto con l'alcol. Ad Alfonso Signorini ha spiegato come affronta questa situazione: "Mio padre ha avuto sbalzi. Non sopporto il Danilo che beve, chi vorrebbe vedere il padre in condizioni pessime? - ha detto - Per me lui non è nient'altro che il padre di mia sorella, è buono mio padre, ma ognuno ha i suoi difetti. Lui è l'uomo più buono del mondo, ma quando beve è cattivo".

E aggiunge: "Non sono fiero di quello che ha fatto con me. Ho speso tanti tentativi che sono andati tutti male, a un certo punto sei tu a scegliere e pensi alla possibilità di poter dare esempi migliori. Non ha voluto me nella sua vita. È lui che deve dimostrare a me e non il contrario. Gli ho chiesto di cambiare tante volte".

Il conduttore ha poi chiesto a Paolo se ricordasse giorni belli vissuti insieme al papà: "Ci sono stati periodi in cui siamo stati bene - è stata la risposta -, ma poi alla fine ha sempre ceduto. Non ho ricordi belli con lui perché ho un astio molto più forte dell’amore".

Una volta tornato in salotto, Masella ha ricevuto la sorpresa della madre Sandra. In salotto, il ragazzo viene freezato e la mamma gli corre incontro: a questo punto Paolo non riesce a trattenere le lacrime dall'emozione. Il suo sogno è vincere il "Grande Fratello" per permettere alla madre di non dover più lavorare: "Siamo tutti contenti e orgogliosi - gli dice la mamma -. Tu devi imparare a perdonare, devi viverti questa esperienza come se fosse un viaggio, pensa a te stesso. Voglio vederti sorridente e felice".