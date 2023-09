"Grande Fratello", un sabato sera dal sapore tropicale tra festa e commozione

Una cena con piatti esotici e canti e balli in piscina con qualcuno che decide di tuffarsi per completare la serata

Al "Grande Fratello" una serata all'insegna dell'allegria. La tavola addobbata con palme e cesti di frutta esotica fa il paio con i commensali, vestiti a tema con ghirlande floreali, gonnellini hawaiani e occhiali stravaganti. La cena inizia con un applauso che accompagna la tavola al completo. In alto le forchette e i calici, la benedizione del pasto arriva da Grecia, eletta la più esotica della Casa: "Grazie vida!".

Ma la festa tropicale è anche un addio all'estate e cosa c'è di meglio di un bel bagno per salutare la bella stagione? I concorrenti spostano la festa in piscina e qualche coraggioso si lascia andare a qualche tuffo. Letizia è la fotografa della Casa e ha immortalato tutta la serata con una macchina fotografica donata da Grande Fratello. Giuseppe, invece, si è preoccupato di preparare cocktail per tutti in caratteristiche noci di cocco. Palla, gonfiabili, costumi, ghirlande, qualcosa da sorseggiare.