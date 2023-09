"Grande Fratello", segui in diretta la quarta puntata

A tenere banco la rivalità tra le due regine Beatrice Luzzi e Rosy Chin, ma sono in arrivo anche delle sorprese per Samira e Paolo Masella

Quarto appuntamento con " Grande Fratello ", in diretta in prima serata su Canale 5 e on-line dal sito ufficiale.Il conduttore Alfonso Signorini, in compagnia dell'opinionista Cesara Bonamici e dell'esperta sociale Rebecca Staffelli, affronterà diversi temi e momenti chiave degli ultimi giorni.

Samira non è l'unica nella Casa ad avere un forte legame con la mamma. L'amore per la madre è qualcosa di imprescindibile anche per Paolo Masella. Il concorrente racconterà i sacrifici affrontati e, per lui, ci sarà un incontro molto importante.

E' bastato un semplice gioco della verità per far saltare l'armonia nella Casa. A essere messi sotto torchio, forse non a casa, sono stati soprattutto i concorrenti famosi e in particolare Beatrice Luzzi. L'hanno accusata di essere ipocrita, aggettivo in cui lei proprio non si rivede.