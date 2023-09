L'atleta si rilassa in giardino provando a dire alcune frasi in calabrese suggeritegli dai compagni

Alex Schwazer si sta ambientando molto bene nella Casa del "Grande Fratello": l'atleta della marcia italiana, pur non perdendo di vista gli allenamenti con la speranza di poter correre alle qualificazioni di Parigi 2024, ha stretto sinceri rapporti di amicizia con gli altri coinquilini.

Il concorrente, nonostante apparentemente possa sembrare uno dal carattere freddo, si sta lasciando andare con i suoi compagni di viaggio e, in più di un'occasione, è risultato l'anima della festa regalando più di un siparietto divertente. In particolare, nella serata di martedì 19 settembre Alex si è cimentato in una strampalata lezione di calabrese in compagnia di un "professore" d'eccezione: Giuseppe Garibaldi. Il collaboratore scolastico, infatti, è originario di Palmi e ha provato a insegnare qualche parola del suo dialetto al campione nato a Vipiteno, in provincia di Bolzano, con l'aiuto di Letizia Petris.

I due hanno provato a far pronunciare un'intera frase in dialetto calabrese ad Alex, ma senza ottenere i risultati sperati. L'atleta, infatti, pur impegnandosi nel ripetere le frasi che gli suggerivano Giuseppe e Letizia non è riuscito a fare il suo particolare "speech" in calabrese. Avrà sicuramente altri giorni per poter fare "ripetizioni" e riuscire a fare un discorso in cui si presenta parlando completamente nel dialetto di Garibaldi.