"Grande Fratello", un amore in arrivo per Grecia Colmenares?

L'attrice confessa di provare dei sentimenti per un uomo conosciuto fuori dalla Casa e i compagni le danno dei consigli per conquistarlo

L'attrice confessa di provare dei sentimenti per un uomo conosciuto fuori dalla Casa e i compagni le danno dei consigli per conquistarlo. La star delle soap opera è single, ma racconta di avere conosciuto un uomo in Italia che le piace, anche se non sa se è ricambiata.

Gli inquilini si appassionano all'argomento e consigliano a Grecia Colmenares di fare il primo passo e di dichiararsi. L’attrice però è molto fatalista e replica: "Per me è tutto già scritto, deve essere lui a fare il primo passo, mi può chiamare e invitarmi a mangiare". Ciro, però, non si arrende e cerca di convincerla a farsi avanti e a scrivere all'umo quando uscirà dalla casa: "Lui non lo sa che tu nutri questo interesse, devi farglielo sapere, non perdere questa occasione".

Grecia sottolinea di non averlo mai conosciuto di persona ma di averci parlato attraverso i social e arrossisce: "Sono emozionata, per me è bellissimo e credo che sia single, non so se è interessato a me, magari saremo solo amici". Riuscirà Grecia a seguire i consigli degli inquilini e a dichiararsi al suo uomo misterioso?