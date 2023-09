"Grande Fratello", le inquiline non gradiscono Beatrice Luzzi

Nonostante i chiarimenti in puntata, sembra che per le concorrenti la posizione dell'attrice non sia migliorata

Dopo la terza puntata del "Grande Fratello", non sembrano essere rientrati i dissapori tra Beatrice Luzzi e il resto delle concorrenti. Nella serata di lunedì 18 settembre, l'attrice ha avuto un confronto con Rosy Chin ma, dodici ore dopo, le cose non sono cambiate più di tanto. Nella mattinata di martedì, al risveglio, Rosy ha avuto modo di parlare con gli altri coinquilini: la chef, infatti, ha parlato con Angelica e Letizia di Beatrice. Le due concorrenti sono d'accordo con lei: anche per loro l'attrice avrebbe un atteggiamento di poca apertura da parte dell'attrice.

Angelica e Letizia spiegano di aver parlato con Beatrice: la fotografa dice che Luzzi pensa di essere stata nominata per il suo rapporto con Grecia, dato che tutte le ragazze avevano discusso con l'attrice venezuelana. Tuttavia, Angelica le avrebbe detto che i suoi rapporti con Colmenares non c'entravano nulla ma che la mancanza di coesione con gli altri era frutto di un suo atteggiamento ostile.

"Prima mi coccola e poi mi attacca - è la riflessione di Rosy Chin -. Ha detto delle cose che non mi sono piaciute". Inoltre Rosy svela che Beatrice le avrebbe chiesto un'alleanza: proposta che avrebbe rifutatato in quanto, secondo Rosy, Luzzi sarebbe abile a cambiare le carte in tavola. Anche Anita dichiara di provare poca simpatia per Beatrice: "Le ho detto: hai dei modi un po' taglienti".