"GF", Alex Schwazer incontra la moglie Kathrin: "Mi ha salvato la vita"

È pieno di commozione l'incontro tra Alex Schwazer e la moglie Kathrin Freund. L'atleta che ha ripercorso, durante la terza puntata del "Grande Fratello", i momenti più dolorosi della sua vita ha ricordato la forte depressione che lo ha indotto ad assumere farmaci illegali, ma anche alla falsa accusa di doping avvenuta qualche anno dopo e la battaglia in tribunale per dimostrare il contrario. "Facevo il doping all'insaputa di chi mi stava vicino, dovevo mentire, ero entrato in conflitto con me stesso, quando mi hanno scoperto è stata una liberazione", spiega Schwazer che poi parla delle false accuse: "La seconda volta però io non ero dopato, le mie urine sono state falsificate, non so se è stato voluto, mi sono trovato a dovermi difendere da una cosa che non avevo fatto". Per questo Alex vuole tornare a gareggiare, per se stesso, ma anche per i suoi figli: "Mi piacerebbe che vedessero realmente quello che ho fatto per tanti anni".

Durante quegli anni, Schwazer ha trovato la forza nell'amore della sua vita, sua moglie Kathrin che gli ha "salvato la vita" rivela l'atleta ad Alfonso Signorini. Ed è proprio la moglie a entrare nella Casa nella puntata del 18 settembre per riabbracciarlo e per dargli la giusta carica per affrontare non solo il gioco, ma anche la preparazione atletica che Schwazer intraprende quotidianamente. Poco prima di entrare Kathrin commenta i periodi di difficoltà del marito e rivela: "Una famiglia sana può sopportare tutto". Finalmente nella casa, Alex e Kathrin non riescono a non baciarsi e a non stringersi forte, nonostante al concorrente sia vietato muoversi. "Siamo orgogliosi di te - sussurra Kathrin che aggiunge - vai avanti così. Io ci sarò sempre". "Faccio le cose per te", dichiara Alex visibilmente commosso.

L'incontro tra marito e moglie commuove tutti gli altri concorrenti del "GF" che scoppiano in lacrime, nessuno escluso. Gli inquilini della Casa più spiata d'Italia non possono muoversi, ma non riescono a trattenere l'emozione davanti a un incontro così denso di amore. "L'amore è tutto", commenta l'opinionista Cesara Buonamici che cita Sant'Agostino.