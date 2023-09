"GF", Alfonso Signorini annuncia: "Giampiero Mughini entrerà nella Casa"

Giampiero Mughini sarà tra i concorrenti del nuovo "Grande Fratello". Lo ha annunciato Alfonso Signorini nel corso della seconda puntata del programma di Canale 5, andata in onda nella serata di venerdì 15 settembre. Collegato dal confessionale della casa, Mughini è stato accolto dal conduttore, che gli ha domandato cosa lo porti a fare quest'esperienza alla soglia degli 82 anni. "È una cosa assai particolare - ha spiegato Mughini - una cosa propizia dei giovani che stanno irrompendo nella vita. Ti confesso che per me è una grande responsabilità quella di essere all'altezza di questi ragazzi giovani, non apparire come un bisnonno noioso". E ha poi continuato: "Mi piace l'idea di incontrare per la prima volta le persone nella loro verità, è quello che conta nel lavoro che ci accingiamo a fare, l'esperienza che ci accingiamo a vivere".

"Io più invecchio e meno credo nei pregiudizi - ha aggiunto Mughini -. Credo che ogni volta si cominci da capo per capire e interpretare. La gente che vede tutto nero da una parte e bianco dall'altra è roba da vomitare".

Tuttavia, il giornalista non è entrato nella Casa, ma Signorini ha spiegato che il suo ingresso avverrà nelle prossime settimane. Intanto, con gli inquilini freezati, Mughini ha potuto già "osservare" i suoi futuri compagni di viaggio: "Se vorrete accettarmi, non mi resterà che fare un tagliando per poi essere pronto a gettarmi nel reticolato".