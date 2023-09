"Grande Fratello", ecco chi sono i sei nuovi concorrenti

Nella seconda puntata del "Grande Fratello", sei nuovi concorrenti si sono aggiunti ai quindici che hanno varcato la porta rossa al debutto di lunedì scorso. Alfonso Signorini ha dato loro il benvenuto per accompagnarli in questa nuova avventura nella Casa più spiata d'Italia. Conosciamo meglio i nuovi entrati al "GF".

La prima delle nuove concorrenti a entrare è Fiordaliso, la cantante nata a Piacenza il 19 febbraio 1956 è la prima di sei figli, e ha una storia molto particolare con una gravidanza prematura che racconta con orgoglio. Da giovanissima ha iniziato a studiare canto e pianoforte presso il conservatorio di Piacenza: è l'inizio di una carriera ricca di successi. Nel 1982 arriva la vittoria al Festival di Castrocaro che le permetterà di accedere al Festival di Sanremo 1982 tra le"Nuove proposte". Alla sua terza partecipazione, nel 1984, Fiordaliso scala le classifiche con il brano "Non voglio mica la luna", con cui si presenta ai suoi nuovi compagni di Casa. "Mio padre faceva l'operaio di giorno e suonava la batteria di sera, mi ricordava uno dei Beatles - ha raccontato nella sua clip di presentazione -, poi a un certo punto sono diventata una ragazzina curiosa e sono rimasta incinta a 15 anni. Per me è stata una scelta giusta: ho fatto nove festival di Sanremo e ne vorrei fare un altro. Questo "Grande Fratello" arriva al momento giusto, perché sono stati tre anno difficili e ora ho voglia di giocare".

Il secondo concorrente a entrare nella Casa è Arnold Cardaropoli, un social media manager che che utilizza le piattaforme con l'obiettivo di far luce e sensibilizzare sul tema delle adozioni internazionali. Nei suoi video fa spesso riferimento al ruolo delle famiglie e dei genitori, aggiungendo sempre un pizzico di autoironia ai suoi contenuti. Durante la sua presentazione ha parlato dell'amore della sua famiglia: "Il nostro legame va oltre - ha spiegato ad Alfonso Signorini -, ora già immagino mia madre in lacrime". Proprio mentre Arnold stava per entrare, è arrivata proprio la madre per un ultimo tenero abbraccio.