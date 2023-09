"GF", Angelica Baraldi: "Tutti mi apprezzano tranne mio padre"

Già nella prima puntata del "GF" Alfonso Signorini aveva accennato al rapporto particolare tra Angelica Baraldi e il papà. Dopo appena cinque giorni dall'inizio del reality di Canale 5 è la stessa 26enne a dire qualcosa in più del rapporto travagliato con il papà che non vede da anni. Durante la notte, la giovane modenese si confida con alcuni degli inquilini della Casa e racconta alcune vicende della sua infanzia. "Tutti mi apprezzano tranne mio padre", racconta risentita.

Laureata in Economia e Marketing internazionale la 26enne, che in passato ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, ha rinunciato alla finale di Miss Italia nel mondo per dedicarsi agli studi universitari. Una scelta che ha portato Angelica a trasferirsi a Roma dove lavora come account manager presso un'azienda informatica.

Angelica ha anche un fratello più grande, anche con lui non ci sarebbe un buon rapporto. "Ha la stessa mentalità di mio padre perché vive con lui - spiega la 26enne quando racconta del periodo della separazione tra i suoi genitori -. Quando i miei si sono separati, mia madre ha dovuto lasciare la casa e io sono andata con lei, mentre mio fratello che lavorava con mio padre è rimasto con lui". Angelica pensava che dopo la separazione dei genitori le cose tra lei, il padre e il fratello potessero andare meglio. "Invece la situazione è peggiorata", dichiara.

Leggi Anche Grande Fratello 2023 al via, ecco tutti i dettagli

"Ho lavorato duramente per la mia indipendenza - spiega con orgoglio la giovane che aggiunge - senza mai chiedere un soldo a mio padre. Sono anni che non ricevo soldi da mio padre e arrivo a fine mese con l'acqua alla gola". Nonostante Angelica sia una giovane donna realizzata non riesce ancora a superare le incomprensioni con il padre: "Questa cosa mi fa andare giù di testa. Tutti mi apprezzano tranne mio padre".