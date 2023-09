Alfonso Signorini e Cesara Buonamici presentano il nuovo "GF": "Torniamo alle origini, c'è bisogno di normalità"

Il "Grande Fratello" è pronto a rinnovarsi con un'edizione completamente diversa dalle precedenti, tra tante novità e soprattutto con una lente di ingrandimento sulle storie dei concorrenti pronti a varcare la porta rossa. A confermarlo è Alfonso Signorini, che dal salotto di "Verissimo" ha presentato il reality al via lunedì 11 settembre su Canale 5. Il conduttore è stato accompagnato nel salotto di Silvia Toffanin dalla nuova opinionista, una delle tante novità di quest'anno, Cesara Buonamici.

"Ritorniamo alle origini, non solo nel nome ma anche nel format - spiega il conduttore del reality, aggiungendo di aver seguito "i preziosi suggerimenti dell'editore" per svoltare dopo le critiche - definite dallo stesso Signorini "più che giuste" - dell'edizione precedente. "L'anno scorso abbiamo sbagliato il cast, purtroppo non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che durante il reality mi hanno deluso".

Leggi Anche Il Grande Fratello 2023 torna alle origini, tra volti noti e persone comuni

Quindi Signorini punta i riflettori sul ruolo dei nuovi concorrenti, fatta per buona parte da "persone che lavorano e che non smaniano per avere una carriera televisiva": "Esiste ancora, per fortuna, un'Italia fatta di persone che si svegliano alle 6 del mattino per andare al lavoro e che vivono la loro quotidianità guardando in faccia le persone, anziché attraverso lo schermo del telefonino. Se noi riuscissimo a riportare in televisione questa normalità, che manca da un po' di tempo, la missione sarà compiuta".

Dopo un importante capitolo legato all'amore, con una clip dedicata alla relazione di Cesara Buonamici con Joshua Kalman, e la rivelazione del ritorno di fiamma tra Alfonso Signorini e il suo storico compagno Paolo, la giornalista ha anche rivelato di aver vissuto un momento difficile, quando un anno fa ha scoperto di avere un tumore al seno. "Per fortuna è stato preso in tempo, ho fatto l'intervento e tutto ciò che era necessario fare, è stato fatto tutto rapidamente e per fortuna è andato tutto bene", spiega mettendo in evidenza l'importanza della prevenzione.