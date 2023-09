Il Grande Fratello 2023 torna alle origini, tra volti noti e persone comuni

Tante novità per il reality, in onda su Canale 5 a partire dall'11 settembre

Manca pochissimo all'inizio del "Grande Fratello" (in onda in prima serata su Canale 5 a partire dall'11 settembre), che si preannuncia sorprendente.

Edizione ricca di sorprese Il "Grande Fratello" 2023 metterà al centro di tutto i concorrenti con le loro storie, che mai come in questa edizione saranno variegate. Dentro la Casa conviveranno infatti persone comuni e volti noti del mondo dello spettacolo, per dare vita a dinamiche inaspettate. Un confronto genuino tra soggetti diversi per età, estrazione sociale e stile di vita. Per la nuova edizione il focus è quindi puntare su concorrenti che entrino nella Casa per mettersi alla prova e condividere il loro importante vissuto.

Un oro olimpico nella Casa Per questo nel cast ci saranno nomi dalle storie importanti come l'oro olimpico Alex Schwazer, che a 40 anni, punta a prendersi la sua rivincita dopo le molte vicissitudini passate per il caso di doping che lo ha visto coinvolto nel 2012 e poi nel 2016. Il suo obiettivo è farsi conoscere dal pubblico, senza però interrompere il suo percorso verso la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Dentro la Casa, quindi, continuerà ad allenarsi ogni giorno in vista di questo traguardo.