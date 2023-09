Fotogallery - Il cast di "Breaking Bad" e "Better Call Saul" riunito per sciopero

"Il Grande Fratello sta per tornare e cambierà un po' la filosofia - dice Aldo Vitali, direttore di 'Tv Sorrisi e Canzoni', presentando il nuovo cast in copertina sul nuovo numero del settimanale - Ci saranno mischiati volti conosciuti e persone non famose: possiamo dirvi che ci saranno Giselda Torresan, operaia di Treviso, Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma, Alex Schwazer, campione di marcia. E ancora Grecia Colmenares, un’attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, una grande attrice anche lei. E Letizia Petris fra i non famosi, una fotografa".

Vittorio Menozzi Vittorio Menozzi è laureato all’università di Parma in Ingegneria gestionale e industriale, ha 21 anni e lavora come modello nel mondo della moda.

Grecia Colmenares Grecia Colmenares, che nel 2019 ha partecipato all'Isola dei Famosi, rimarrà sempre la protagonista delle telenovela degli anni Ottanta e Novanta. Diventa un’icona con il ruolo in "Topazio". Da quel momento, tutte le sue soap opera arrivano anche in Italia, rendendola il volto delle reti Mediaset.

Beatrice Luzzi Beatrice Luzzi è un'attrice, regista e blogger. Famosa per la sua partecipazione alla soap opera di Canale 5, "Vivere", in cui ha interpretato, dal 1999 al 2001, il ruolo di Eva Bonelli. Molte partecipazioni a fiction ("Maresciallo Rocca", "Don Matteo", "Sospetti", "Cesaroni", "L'Allieva") e un film con Madonna.

Giselda Torresan Giselda Torresan è una operaia, vanta sui social più di 130 mila follower ed è una eco-influencer appassionata di trekking.

Letizia Petris Letizia Petris è una fotografa, ha 24 anni, è di Riccione ed è laureata in Digital Comunication.