"GF Party", Rebecca Staffelli racconta la reazione alla chiamata di Alfonso Signorini: "Ho pianto"

Al "GF Party", Rebecca Staffelli rivela cosa ha provato quando ha ricevuto la chiamata di Alfonso Signorini che le proponeva un ruolo tutto suo al "Grande Fratello". "Una sensazione bellissima - racconta Staffelli -. Mi arriva questa telefonata, mancavano trenta minuti alla diretta in radio. Quando mi è stato proposto questo ruolo ero in fibrillazione totale. In diretta non potevo dire niente perché doveva rimanere una sorpresa. Poi ho pianto e ho ballato".

La conduttrice radiofonica che al "Grande Fratello" ha il ruolo di comunicare le reazioni dei telespettatori si collega dal backstage degli studi del "Grande Fratello", ospite di Andrea Dianetti e Annie Mazzola, e racconta di aver subito rivelato la bella notizia ad Alessandro, il suo manager e compagno: "Sono sei anni che lavoriamo insieme", fa sapere.