"Grande Fratello", tutti i concorrenti della prima puntata

Si accendono di nuovo le luci nella casa del "Grande Fratello". Il reality condotto da Alfonso Signorini riparte l'11 settembre con una nuova edizione ricca di novità. Prima di tutte la partecipazione della giornalista Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista. A raccogliere e commentare o commenti social dei telespettatori ci sarà Rebecca Staffelli. Nella casa entreranno 21 concorrenti, alcuni volti noti ma anche e soprattutto persone comuni. Ecco tutti i concorrenti che varcheranno la porta rossa nella prima puntata del reality di Canale 5.

Paolo Maselli - È il primo concorrente del "Grande Fratello". Paolo ha 25 anni e nella vita fa il macellaio. "Sono una persona all'antica, mi piace viaggiare anche da solo. Sono cresciuto con mia madre, i miei genitori hanno divorziato", dichiara il 25enne che non ha mai guardato una puntata del reality e che spiega perché ha deciso di entrare nella Casa più spiata d'Italia. "Partecipo al Grande Fratello con l'obiettivo di non far più lavorare mia madre. Se anche non vincessi ma riuscissi nel mio intento, sarebbe comunque un successo".

Giselda Torresan - Nella vita fa l'operaia e lavora in una fabbrica di Pieve del Grappa, in provincia di Treviso. Ad augurarle buona fortuna per questa nuova grande esperienza sono proprio i suoi colleghi in collegamento a Canale 5. "Mi fai due timpani così", scherza Signorini commentando la voce squillante della giovane.

Rosy Chin - Si definisce "troppo italiana per i cinesi, troppo cinese per gli italiani". Rosi Chin, che nella vita fa la chef, delizierà gli altri concorrenti con le sue creazioni culinarie. Rispetti agli altri concorrenti già nella casa, Rosi racconta subito qualcosa in più di sè. Figlia di ristoratori, in passato ha sofferto di disturbi alimentari, ma con fatica e impegno è riuscita a ritrovare l'equilibrio e la serenità perdendo così 60 chili.

Massimiliano Varrese - Il quarto concorrente a entrare nelle casa è già un volto noto. Ballerino e poi attore ha recitato in diverse fiction italiane. Entusiasta ed emozionato, Varrese entra nella Casa con grandissima energia ma prima di varcare la porta rossa saluta sua figlia: "È la mia vita", dice.