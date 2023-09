Gli obiettivi di Alex Schwazer al "GF": "Voglio raccontare la mia storia e allenarmi per le Olimpiadi"

In attesa di vederlo varcare la porta rossa del "Grande Fratello", Alex Schwazer è tra gli ospiti della puntata di "Verissimo" in onda domenica 10 settembre. L'atleta, il primo concorrente ufficiale a essere annunciato da Alfonso Signorini per la nuova edizione del reality, si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin mettendo in evidenza i momenti bui vissuti nel corso della sua carriera e il sogno di poter partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

"Sono sempre speranzoso di poter tornare alle gare e anche questa volta è così - esordisce il marciatore che intende perseguire il suo obiettivo anche nella Casa più spiata d'Italia - Se sono pronto lo vedremo, però entro al "Grande Fratello" con l'obiettivo di raccontare la mia storia e anche per potermi allenare dentro la Casa, in modo che tutti possano vedere cosa vuol dire". Quindi aggiunge: "A livello psicologico è impegnativo allenarsi su un tapis roulant e non all'aperto, però lo vedo come un ulteriore stimolo".

"La squalifica finisce il 7 luglio 2024, ma io mi auguro che venga ridotta perché le gare preolimpiche sono tutte prima", spiega mostrando la determinazione necessaria per riassaporare nuovamente le gare. Quindi Schwazer è tornato sugli anni più difficili della sua carriera: "Bisognava lottare innanzitutto per dimostrare l'innocenza, perché sono lontano dalle gare da quasi otto anni, ma in mezzo c'è stato un procedimento importante a Bolzano in tribunale, un ambiente non mio".

Ribadendo a gran voce di sentirsi vittima di un'ingiustizia, aggiunge: "Nel 2016 ho dovuto superare tanti ostacoli per tornare alle gare, doveva essere l'inizio di anni felici e invece è stato anche peggio del 2012. In quel caso dovevo scontare una squalifica avendo delle colpe, mentre in questo caso era diverso".

E ancora: "Il momento più brutto è stato quando a Rio de Janeiro sono tornato in aeroporto per tornare a casa anziché gareggiare l'indomani".

Dopo aver parlato della depressione, superata anche grazie al supporto di uno specialista, Alex Schwazer ha quindi voluto omaggiare la moglie, che lo ha sempre sostenuto senza perdere il sorriso: "Abbiamo realizzato tutto quello che abbiamo fatto in tempi difficili". E in merito all'imminente esperienza nella Casa del "Grande Fratello" aggiunge: "Non sono mai stato via da casa per un periodo così lungo come mi auguro sarà per il "GF", però il bello è che con mia moglie programmiamo e decidiamo tutto insieme".