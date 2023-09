Grecia Colmenares rivela: "Persi una bambina quando ero incinta di circa tre mesi"

In attesa di varcare la celebre porta rossa e diventare una delle protagoniste della nuova edizione del "Grande Fratello", Grecia Colmenares si racconta a "Verissimo" tra vecchi ricordi e progetti futuri. "Far parte di questo reality era il mio sogno, perché penso sia il posto per farmi vedere da tutte le persone che mi hanno seguito a lungo nelle soap opera", ha esordito l'attrice con l'augurio di riuscire a mostrare la sua personalità in ogni sfaccettatura.

"Adesso vivo in Venezuela, sono tornata dove sono nata" ha proseguito senza però dimenticare l'incredibile affetto ricevuto dall'Italia negli anni Ottanta e Novanta. La sua carriera professionale era iniziata quando era ancora una bambina anche se, come ricordato con Silvia Toffanin, sua mamma non le lasciava guardare le telenovelas di cui anni dopo sarebbe diventata una vera icona: "Mi diceva di dare priorità alla scuola, poi si rese conto che stava diventando la mia vita".

L'intervista di Grecia si sposta quindi sul suo ruolo di mamma di Gianfranco, che lo scorso 4 settembre ha compiuto 31 anni, ma anche su una prima gravidanza interrotta. "Durante il primo matrimonio ho perso una bambina quando ero incinta di circa tre o quattro mesi. Poi è arrivato Gianfranco, ma se fosse stata femmina avevo deciso di chiamarla Italia".