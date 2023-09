"GF", i concorrenti nel tugurio esprimono le prime impressioni su Grecia Colmenares: “È un po'… "

I concorrenti del "GF" iniziano a conoscersi. Entrati nella Casa più spiata d'Italia lunedì scorso, iniziano a farsi un'idea l'uno dell'altro e alcuni di loro condividono le prime impressioni con gli altri inquilini. È il caso dei ragazzi che sono costretti, al momento, in tugurio in attesa dei risultati del primo televoto e delle nuove disposizioni del conduttore Alfonso Signorini. Oggetto del loro scambio è Grecia Colmenares, attrice venezuelana e uno dei volti noti presenti in questa nuova edizione. "È un po'... costruita?", chiede Anita Oliveri. "No, forse fin troppo non costruita", risponde Lorenzo Remotti che nella vita fa il calzolaio.

I nuovi concorrenti hanno avuto modo di conoscere Grecia Colmenares nella prima puntata del "Grande Fratello". L'attrice venezuelana, famosa nel nostro Paese per essere stata la protagonista di alcune telenovela, ha fatto il suo ingresso nella Casa passando proprio per il tugurio. Non ci sono state molte occasioni per chi è rimasto nel tugurio di farsi una un'idea chiara della personalità dell'attrice, ma pare che alcuni di loro abbiano già avuto una visione che sicuramente approfondiranno nelle prossime settimane di convivenza. "È un po' come una professoressa di inglese, di italiano, anzi no peggio di greco, anzi latino: è proprio latino", considera divertita Anita nell'intento di sottolineare la pesantezza o forse l'atteggiamento un po' saccente dell'attrice.

Tutti i concorrenti nel tugurio sembrano essersi fatti la stessa impressione su Colmenares. "Non ha spirito di adattamento", pensa Lorenzo. "Forse non vuole adattarsi", considera invece Samira Lui. "C'è una cosa che vi dirò più avanti e che ho pensato subito, appena l'ho vista", rivela Anita, tra le più coinvolte e partecipi nella conversazione. "Quando ci ha visti: ha detto 'Siete tutti i giovani'. Capisco perché si senta un po' a disagio", anticipa sempre Anita.