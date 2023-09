"Grande Fratello", Fiordaliso: "Mia madre tra le prime vittime del Covid"

Per Fiordaliso l'ingresso nella Casa del "Grande Fratello" è una grande occasione per divertirsi e tornare a essere giovane. Ma soprattutto questa esperienza arriva dopo tre anni molto difficili nei quali la cantante ha perso entrambi i genitori. Durante la terza puntata del reality condotto da Alfonso Signorini Fiordaliso ricorda proprio uno dei momenti più dolorosi della sua vita: la morte della mamma. "È stata una delle prime vittime del Covid", racconta la cantante che non ha avuto modo, insieme al papà e ai suoi fratelli, di salutare per l'ultima volta la madre.

"La cosa più crudele che mi potesse capitare - commenta -. A me, come a tanti italiani, non è stato permesso di accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Non vedevo mia madre da 15 giorni". Fiordaliso spiega di aver avuto l'ultimo contatto con la madre al telefono. "Un'infermiera ci ha fatto una telefonata, mia madre prima di morire mi ha detto 'sto morendo'". Oggi, la cantante vorrebbe dire alla madre che le vuole bene e che le manca: "Anche se lei già lo sa", dichiara commossa. Poi il ricordo va al padre anche lui scomparso: "Grazie a lei sono riuscita ad accudire mio padre che, se posso usare queste parole, ha fatto una morte bella. Si è spento in casa, come voleva. Questo mi solleva molto, rispetto a quanto è successo a mia madre", considera.

Adesso Fiordaliso può godersi un po' di spensieratezza dopo un periodo davvero pieno di dolore. "Entro nell'Isola che non c'è", ha commentato nella serata del suo ingresso. Perché Fiordaliso è diventata grande troppo presto: "A 15 anni ho avuto il primo figlio", spiega ad Alfonso Signorini. "Qui voglio divertirmi", conclude.