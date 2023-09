"GF", la vita semplice di Giselda Torresan: "Mai preso un treno, solo una volta nella vita al cinema"

Giselda Torresan è una delle inquiline che sta vivendo con maggior entusiasmo l'esperienza nella Casa: la concorrente in questi primi giorni dal suo ingresso ha infatti raccontato di trovarsi per la prima volta a dover affrontare delle esperienze mai vissute prima d'ora. "Per me è tutto nuovo qui - ha raccontato -, non sono abituata a tutte queste. Qui ci sono degli strumenti che in montagna non utilizziamo, come la lavastoviglie. Abbiamo lavato sempre tutto a mano".

"Io ho tutto un altro mondo, diverso da quello che c'è qui", ha proseguito. In questi primi giorni di convivenza anche gli altri concorrenti hanno notato le difficoltà di Giselda con i mezzi "moderni". Parlando con le altre inquiline della casa è venuta fuori la vita semplice di Torresan: "Noi in montagna abbiamo il bagno fuori come una volta - ha raccontato -, tante specialità che ho mangiato qui non le ho mai mangiate prima. Io non ho mangiato mai neanche il sushi, la crema di pistacchio o il pancake".

A Beatrice Luzi, invece, Giselda ha raccontato di non essere mai stata in discoteca e di essere stata solo una volta al cinema: "Per vedere Heidi, ovviamente. Sono sempre stata intorno a casa". Anche la piscina è qualcosa di nuovo per lei: "Non so nuotare", ha ammesso. Questi racconti hanno colpito molto l'attrice: "Non ho mai conosciuto nessuno che non avesse mai preso il treno o l'aereo - ha detto in confessionale -. Tante cose lei non ha fatto, è incredibile: ti apre la mente".