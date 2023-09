Prime lacrime nella Casa del "Grande Fratello" per Valentina Modini: la concorrente, conosciuta anche come "Lady Fagiana", nel corso di una chiacchierata con i suoi compagni di viaggio si è sfogata. In particolare, la ragazza, ha parlato con Massimiliano Varrese che l'ha aiutata a tirare fuori le sue emozioni: "Penso troppo al giudizio degli altri - gli confida Valentina -, forse sono io che li ho lasciati fare. Penso di avere qualcosa da dire ma vorrei che le imparessero a padroneggiare la propria unicità come vorrei fare io".

"Tu devi superare questa roba qua - è il consiglio dell'attore, che aggiunge -, non sono cose che dipendono dall'esterno. Tu ci devi mettere con tutte le scarpe in questo giudizio. Noi siamo quello che pensiamo, se cambia il modo di pensare ti cambia tutto il modo di vivere".

Varrese prova a spiegare a Valentina che molto dipende dal suo atteggiamento: "Cosa avviene nel tuo cervello quando pensi a qualcosa di bello e quando invece pensi a qualcosa di brutto? Cosa significa per te la parola emozione? Se tu pensi una cosa, tu ti muovi in base alle emozioni che provi".