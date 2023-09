Nella casa del "Grande Fratello" si fa quel che si può per non annoiarsi. Senza cellulari, libri o tv, i concorrenti trascorrono il loro tempo chiacchierando in completo relax e, qualche volta, si divertono anche organizzando dei piccoli scherzi. È il caso di Giuseppe Garibaldi che con la complicità di Letizia Petris e di altri concorrenti sottopone Rosy Chin a uno "shampoo infinito".

Il giovane, che nella vita fa il bidello e sogna il posto fisso, approfitta del fatto di non essere visto dalla concorrente per versarle dello shampoo sulla testa mentre lei sciacqua i capelli a testa in giù nella vasca. La chef dopo essersi insaponata la chioma prova a sciacquarla ma è sempre piena di schiuma e non se ne capacita. Ciò accade perché Giuseppe, dietro di lei, continua a versarle shampoo in testa mentre lei non può vederlo.

"Non va usato questo shampoo perché ieri sono stato tre ore a sciacquarmi. In confessionale mi hanno detto che non va usato", interviene Ciro Petrone complice di Garibaldi. "Ma non è possibile", commenta Rosy Chin a testa in giù e sempre più avvilita dalla quantità di schiuma che non svanisce.

La chef continua a sciacquarsi i capelli, ma la schiuma sembra non finire mai. Lo scherzo dura per diversi minuti fino a quando anche altri concorrenti, incuriositi, si avvicinano a Rosy reggendo il gioco a Garibaldi che continua ad applicarle, di nascosto, lo shampoo tra i capelli. La chef è davvero contrariata fino a quando non viene chiamata in confessionale per lamentarsi della qualità dello shampoo fornita dalla produzione del "Grande Fratello".