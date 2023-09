"Grande Fratello", il racconto della quinta puntata

La quinta puntata del "Grande Fratello" si apre con Alfonso Signorini che annuncia che questa sera la Casa si "spaccherà". Si passa poi ad analizzare la situazione di Massimiliano Varrese. Al primo collegamento con i concorrenti Signorini fa loro i complimenti per l'educazione ma li richiama a una maggiore partecipazione, invitando tutti "a essere se stessi" e a non fingere.

Massimiliano e Heidi

Varrese viene convocato in confessionale mentre Heidi va in mistery. Quella che sembrava un'iniziale attrazione tra i due si è ben presto raffreddata e Alfonso vuole indagare sul perché. Dalla clip riassuntiva si vede come dopo lo slancio iniziale, quando la ragazza ha messo un freno Varrese l'ha presa in maniera estrema ignorandola. Interrogato da Signorini l'attore dice di essersi sentito coinvolto dalla presenza di Heidi quando è entrata. Lei spiega come avrebbe preferito che tutto si sviluppasse in modo più graduale. Lui ammette di essere stato forse un po' troppo precipitoso ma al tempo stesso si domanda quale debba essere il comportamento giusto.