L'attacco di Beatrice

Beatrice rimprovera a Massimiliano di non aver mantenuto la parola e crede che lui abbia deciso di attaccarla nuovamente solo perché certo di finire in nomination. “Tu sapevi che saresti andato in Nomination e, anziché stare agli accordi, hai fatto strategia” dice infastidita, e aggiunge un carico da 90: “Tu sei uno stratega”.