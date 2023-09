La difficile vita di Letizia Petris: "I miei genitori si sono conosciuti a San Patrignano"

Letizia Petris ha avuto modo di raccontarsi nella puntata del "Grande Fratello" di giovedì 28 settembre. La concorrente, che nella vita è una fotografa, negli ultimi giorni ha potuto ripercorrere alcuni momenti che hanno segnato la sua vita. Il padre Osvaldo e la mamma si sono incontrati e conosciuti nella comunità di San Patrignano: nel mezzo del loro percorso di recupero e di rinascita dalla tossicodipendenza, si sono innamorati. Dalla loro unione è nata Letizia, che per quindici anni ha vissuto nella comunità insieme alla famiglia.

Improvvisamente, però, la storia di questa famiglia è segnata da una tragedia. Il padre di Letizia, infatti, viene colpito da una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo. Dopo la morte di suo padre Osvaldo, Letizia è rimasta sola insieme alla mamma: "Lui mi diceva sempre che ero bellissima. In lui ho sempre visto un uomo forte, grazie a mia madre accoglievo l'anima con il cuore, grazie a papà usavo la testa".

Non senza emozione, Letizia ha ricordato che al padre confidava: "Gli dicevo mi devi portare all'altare. Immaginavo il ballo tra padre e figlia, ho sempre avuto la visione dell’amore gigante. Questa cosa mi ha sempre fatto soffrire".

Nel frattempo, però, Letizia ha dovuto tenere legata a sè alla madre: "In pochissimo tempo mi sono trasformata in un sasso, mentre mia madre era diventata un palloncino. Ho dovuto far di tutto per non farla volare via". Letizia ha poi raccontato di come questo dolore abbia rinsaldato ulteriormente il legame con la madre: "Siamo sempre state in simbiosi - ha detto -. Quando papà è venuto a mancare, lei per me è amica, moglie, madre. Viviamo in simbiosi. Queste cose ti dividono o ti fanno diventare una sola persona, mia madre è la mia vita". La ragazza poi corre in giardino per incontrare la mamma, che riabbraccia: "Sei meravigliosa, tu stai facendo un percorso di crescita personale straordinario".