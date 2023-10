"Grande Fratello", la Casa si trasforma in una discoteca

Esclusi alcuni tuguriati Nel Tugurio i ragazzi fremono per poter partecipare alla festa più scintillante dell'anno ma un piccolo imprevisto spegne gli entusiasmi. Heidi e Valentina leggono un comunicato che non promette nulla di buono: non tutti potranno partecipare al party e saranno proprio i concorrenti a scegliere chi non potrà essere presente. Iragazzi scelgono Beatrice, un po' spossata e poco in vena di fare festa, e Alex, già andato nella Casa per gli allenamenti. Ma c'è un coplo di scena: viene comincato ai ragazzi che solo chi non ha ricevuto nessun voto dagli altri potrà andrare: così anche Fiordaliso resta esclusa.

L'arrivo dei tuguriati Pettinati e imbellettati, gli Inquilini aspettano solamente che la musica cominici a risuonare e che si aprano le danze. I ragazzi stanno parlottando tranquillamente in cucina quando un Freeze li immobilizza per permettere ai tuguriati di entrare. Finalmente ricongiunti, i concorrenti si abbracciano e saltellano insieme per la gioia. Non è tempo per chiacchierare, ma per scatenarsi in giardino.