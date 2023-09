I consigli di Ciro e Lorenzo

Ciro spiega a Vittorio: "Devi dirle che io vado a dormire con Lorenzo, che il tuo letto è vuoto e non vuoi dormire da solo". Vittorio ride insieme agli altri coinquilini in cucina. Sulle prime Lorenzo è d'accordo con l'ingegnere d'andar piano, di fare un passo alla volta: "Siete dei bravi Cupidi, ma fidatevi del Vitto". Il calzolaio avanza un'altra proposta: invitare Heidi in Camera e chiedere un massaggio: "Fallo in un orario in cui gli altri sono svegli e vedi se un bacetto se lo fa dare".