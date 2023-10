"Grande Fratello": Beatrice e Giuseppe entrano in crisi

Tutto parte da un gioco, in cui Massimiliano ammette a sorpresa che gli piacerebbe dormire con la collega per "entrare più in confidenza intima". Una risposta che non piace al calabrese e innesca una serie di discussioni con la Luzzi, che alla fine tra le lacrime dichiara: "Non possiamo più continuare".

Massimiliano Varrese a Beatrice Luzzi: "Vorrei entrare in confidenza intima con te" I ragazzi si riuniscono in salotto per partecipare a un gioco ideato da Vittorio in cui ognuno può porre segretamente una domanda a un compagno a scelta. Quest'ultimo, a sua volta, dovrà indicare un coinquilino e solo se perderà la conta 'sasso, carta, forbici' renderà nota la domanda a voce alta. Quando è il suo turno, Beatrice decide di chiedere a Massimiliano con chi vorrebbe dormire. La scelta ricade, a sorpresa, proprio su di lei: "Sarebbe un'opportunità per entrare più in confidenza intima, capire cose che vorrei capire". Una risposta che sorprende tutti, ma non l'attrice che soddisfatta dichiara: "Lo sapevo".

La gelosia di Giuseppe Garibaldi La confessione non piace naturalmente a Giuseppe, che si isola in giardino. La Luzzi lo raggiunge per chiarire la situazione: "Ero contenta della risposta perché ha confermato la mia tesi, mi ha dato una chiave di lettura. Non ti preoccupare, a me piaci tu. Lui non sarà mai amico mio". Nonostante le rassicurazioni, però, il ragazzo non è pienamente convinto delle intenzioni di Beatrice.

Leggi Anche Grande Fratello: Heidi Baci lascia a sorpresa la Casa nella notte

Giuseppe e i dubbi su Beatrice Sbollita la rabbia, Giuseppe raggiunge Beatrice in lavanderia per riappacificarsi. Il barman confessa di esserci rimasto male per alcune insinuazioni che l'attrice ha fatto sul suo conto. A dargli fastidio, in particolare, la sia affermazioni che, se non avesse iniziato una storia con lei, si sarebbe buttato su altre donne. "Essendoci un sacco di ragazze belle e simpatiche, avresti accettato le avance di molte. È naturale come cosa", chiarisce Beatrice. Ammette poi che il riavvicinamento della donna a Massimiliano non gli ha fatto piacere e l'ha portato a dubitare dei sentimenti di Beatrice.

Beatrice: "Potevi parlarne con me invece che con le tue amiche" Dopo aver lasciato l'attrice, Giuseppe si sfoga con le sue amiche ma questo gesto diventa un ulteriore motivo di discussione nella coppia. Beatrice gli dice infatti di esserci rimasta male perché, anziché parlarne con lei, lui ha deciso di commentare quanto accaduto insieme alle sue amiche, peggiorando così la situazione. Il ragazzo difende le ragazze, chiarendo che gli hanno sempre detto di seguire il suo cuore.

Beatrice: "Non possiamo più continuare" La situazione diventa via via più complessa per la coppia, tanto che la Luzzi arriva a mettere seriamente in discussione il rapporto. "Oggi mi sono ritrovata nuovamente a difendermi e a difenderti. Non sono sicura che possiamo continuare. Oggettivamente penso che forse dovremmo fare un passo indietro", conclude infine tra le lacrime. Una decisione che non trova affatto d'accordo Giuseppe: lui è certo della sua scelta e non ha il minimo dubbio su questo.

Pausa di riflessione Entrambi si prendono un po' di tempo per riflettere, confidandosi con le rispettive cerchie di amicizie. Secondo Massimiliano, Beatrice è troppo pesante con il ragazzo: "Quando stai con una persona non dovrebbe esserci tutta questa pesantezza, dovrebbe essere tutto più leggero". Beatrice confida invece ad Alex di avere dubbi sulla loro relazione e lui, da vero sportivo, le consiglia: "L'importante è rendersi conto su cosa dover lavorare".