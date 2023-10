Anita e il rapporto con l'ex

Il focus si sposta quindi sulla ragazza, Giuseppe la esorta a fare chiarezza anche sulla propria di situazione sentimentale, chiedendo all'amica se avverte la mancanza di Edoardo, il suo ex fidanzato, e se ha ancora voglia di riprovarci con lui soprattutto dopo che Vittorio ha espresso il suo interesse per lei. Anita si dice tranquilla: "Il punto sono io fra di noi, è un mio problema, non il suo. Non so che devo fare, se devo stare da sola...". Anita sottolinea che con Vittorio c'è un rapporto speciale: "Siamo amici ma non so come andrà a finire, non so cosa voglio... Non ho mai provato sentimenti per un altro, e ora non so cosa sia reale e cosa no, quando provo qualcosa non so cosa significa". I due si abbracciano si guardano e si dicono un dolce e amichevole: "Ti amo".