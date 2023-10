"Grande Fratello", Beatrice tende una mano a Massimiliano in difficoltà

Nella notte la Luzzi si avvicina a Varrese, ancora scosso per quanto accaduto con Heidi, e lo consola nonostante gli screzi avuti in passato

Nella notte Beatrice Luzzi si avvicina a Massimiliano Varrese , ancora turbato per quanto accaduto nell'undicesima puntata , quando è stato accusato dal padre di Heidi di aver trattato male ed essere stato opprimente con la ragazza. Heidi ha deciso di lasciare la Casa e la cosa non ha fatto che peggiorare lo stato d'animo di Massimiliano. Beatrice, vedendolo così gli si avvicina, lo abbraccia e gli offre il suo sostegno.

Di fronte a questa mano tesa inaspettata, Massimiliano la ringrazia, seppur sommessamente, e arriva a sussurrare "scusa se sono stato troppo a volte". Beatrice gli fa i complimenti per l'atteggiamento tenuto in puntata. Non era una situazione facile da gestire. Entrambi depongono l'ascia di guerra. Davanti alla tristezza e alla malinconia, l'empatia e l'umanità prendono il sopravvento. Forse questo sarà un punto di svolta per il loro rapporto e i due cominceranno a comprendersi meglio