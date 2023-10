"GF", Beatrice e Giuseppe in crisi: lui piange per Samira

Si sono baciati e hanno dormito insieme, ma al "GF" tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi c'è aria di crisi. "La nostra storia nasce e si chiude qui dentro. Non ha futuro fuori", aveva dichiarato l'attrice, ma i due tornano a parlare della loro situazione durante la diretta del 19 ottobre. A infastidire Beatrice sarebbero state le confidenze di Giuseppe, sulla loro vicinanza, ad altri inquilini della Casa, persone che non andrebbero a genio all'attrice.

Forse, però, quello che più manca a Beatrice è una presa di posizione chiara da parte del giovane concorrente al quale l'attrice chiede: "Non pensi che io abbia il diritto a una rassicurazione?". "Per me non è una storia già chiusa", considera Giuseppe ma Beatrice sembra molto più categorica: “Se la ritengo una storia senza futuro, non è per me ma per lui. Io potrei tranquillamente integrarlo nella mia vita", conclude.

Dopo il confronto con Beatrice, però, è il momento di scoprire chi deve lasciare la Casa tra Rosy Chin e Samira Lui. A perdere al televoto è proprio Samira, e Giuseppe non la prende bene. Il giovane è stato il prescelto per leggere il risultato del televoto, ma dopo ha l'occasione di salutare Samira. La sua eliminazione è ragione di grande dolore per Giuseppe che dopo averla salutata non riesce a trattenere le lacrime e rimane in disparte e isolato dagli altri concorrenti.