Alla scoperta di Samira Lui, dal "Grande Fratello" al successo de "La Ruota della Fortuna"

La showgirl aveva dunque proseguito soffermandosi sulla prima conversazione con il padre biologico. "L'unica cosa che mi ha fatto rimanere un po' male è che lui mi ha chiesto quanti anni avessi. Però mi sono anche messo nei suoi panni, sicuramente era agitato…", aveva proseguito, senza negare di aver provato ad avere anche un confronto con l'uomo.



"Ci siamo sentiti prima che entrassi al Grande Fratello, ci siamo scambiati dei messaggi e lui diceva di avermi vista in tv, che ero bella e addirittura che mi voleva bene, poi più nulla", aveva aggiunto Samira Lui in un'intervista del settembre 2025.