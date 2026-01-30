Alla scoperta di Samira Lui, dal "Grande Fratello" al successo de "La Ruota della Fortuna"
La showgirl si racconta a "Verissimo" durante l'appuntamento di domenica 1 febbraio
© Da video
Samira Lui, protagonista insieme a Gerry Scotti della nuova edizione de "La Ruota della Fortuna", si racconta a "Verissimo" durante la puntata in programma domenica 1 febbraio.
L'amore dei telespettatori conquistato grazie al quiz game di Canale 5 è solo l'ultimo capitolo di una serie di partecipazioni ad altri concorsi e programmi televisivi, tra cui Miss Italia e il "Grande Fratello".
Samira Lui, l'infanzia e il rapporto con il padre
Classe 1998, Samira Lui nasce a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, da madre italiana e padre senegalese. Quest'ultimo non ha mai fatto parte della vita di Samira, come la stessa showgirl aveva rivelato a "Verissimo" in un'intervista del 2023.
"Mia mamma mi ha sempre parlato bene di lui, mi ha sempre detto che è bellissimo e che io sono frutto dell'amore. Ma io non avevo mai visto nemmeno una fotografia, finché ho iniziato ad avere le prime curiosità quando sono diventata maggiorenne", aveva raccontato a Silvia Toffanin, precisando di avere il cognome della mamma.
La showgirl aveva dunque proseguito soffermandosi sulla prima conversazione con il padre biologico. "L'unica cosa che mi ha fatto rimanere un po' male è che lui mi ha chiesto quanti anni avessi. Però mi sono anche messo nei suoi panni, sicuramente era agitato…", aveva proseguito, senza negare di aver provato ad avere anche un confronto con l'uomo.
"Ci siamo sentiti prima che entrassi al Grande Fratello, ci siamo scambiati dei messaggi e lui diceva di avermi vista in tv, che ero bella e addirittura che mi voleva bene, poi più nulla", aveva aggiunto Samira Lui in un'intervista del settembre 2025.
I primi passi nel mondo dello spettacolo
L'infanzia di Samira è segnata dall'amore dei nonni e della madre, considerata anche "un padre e un'amica". "Non navigavamo nell'oro. La mamma lavorava tanto e io stavo con la nonna. Ricordo che la sera la vedevo un po' disperata tra le bollette, per la fatica di arrivare a fine mese. Lei non voleva, ma io la vedevo e mi faceva male al cuore".
In giovane età inizia a lavorare come modella e, dopo aver ottenuto il diploma da geometra, nel 2017 prende parte a Miss Italia, classificandosi terza. Due anni più tardi veste i panni della "professoressa" nel quiz "L'Eredità", mentre nel 2022 entra nel cast di "Tale e quale show".
Dal Grande Fratello a La Ruota della Fortuna
Il 2023 vede Samira Lui entrare nella Casa del "Grande Fratello", dove riuscirà a farsi conoscere e apprezzare prima dell'eliminazione definitiva, avvenuta nel corso della dodicesima puntata. Dal 2024, la showgirl affianca Gerry Scotti a "La Ruota della Fortuna" in un ruolo che le sta regalando tante soddisfazioni.
L'amore per il fidanzato Luigi Punzo
Nella vita privata, Samira Lui è sentimentalmente legata da diversi anni a Luigi Punzo, che nel 2023 aveva presentato a "Verissimo". "Siamo partiti insieme, ci portiamo mano nella mano verso ogni traguardo e guardiamo a quel punto fisso che è il matrimonio", aveva dichiarato il ragazzo, a cui la showgirl aveva fatto eco condividendo il desiderio, in futuro, di creare una famiglia.
"Luigi secondo me è un po' geloso, però non lo dà a vedere. Anche perché mi stima tanto e si fida di me, prima come persona e poi come fidanzata" aveva aggiunto Samira in una recente intervista a "Verissimo".