"La ruota della fortuna", Samira Lui in versione "musicista": suona la colonna sonora di "Titanic" col flauto
La divertente esibizione durante la puntata di lunedì 26 gennaio
© Da video
Samira Lui torna sui banchi di scuola a "La ruota della fortuna". Durante la puntata di lunedì 26 gennaio si è cimentata in una divertente esibizione con il flauto nel corso di una delle manche del programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5.
Come spesso avviene, Samira ha chiesto al conduttore quale delle parti nominate non appartenessero al flauto. Poi la domanda che ha spiazzato Scotti: "Vuole essere il mio Leonardo Di Caprio in 'Titanic'?". "Certo", è stata la replica del presentatore.
A questo punto Samira ha iniziato a intonare la colonna sonora del celebre film "My heart will go on", brano portato alla popolarità da Celine Dion e iconico grazie alla scena sulla prua della nave con Kate Winslet e Leonardo Di Caprio. Dopo aver intonato la prima parte, Scotti ha ironizzato: "Abbattetela, però tutta la sa. Solo adesso ho capito perché alla fine di quel film, Leonardo Di Caprio si è lasciato morire".