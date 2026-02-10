"La Ruota della Fortuna", vinto il primo "Jackpot" arrivato a quota 87.800 euro

PER LA PRIMA VOLTA

A "La Ruota della Fortuna" la campionessa Teodora entra nella storia del programma vincendo per la prima volta l'ambito Jackpot, arrivato a quota 87.800 euro. Dopo i tentativi che hanno visto diversi concorrenti soltanto sfiorare il successo, la concorrente di Civitavecchia è riuscita nella duplice impresa di dare la soluzione giusta alla manche speciale per poi aggiudicarsi il bottino confermandosi campionessa della puntata.

Durante l'appuntamento in onda lunedì 9 febbraio su Canale 5, Gerry Scotti ha dato il via al round "Jackpot" partendo da un montepremi di 82.200 euro, bottino accumulato nelle scorse puntate e destinato ad aumentare. Quindi, gli sfidanti Lorenzo e Alessandra hanno provato a risolvere il tabellone prima di passare la mano alla detentrice del titolo Teodora. Quest'ultima ha girato la ruota più volte, fino a capitare sullo spicchio vincente e dare la soluzione all'argomento "Sulla mappa", ovvero L'Irlanda del Nord con capitale Belfast.

Teodora ha dovuto infine confermarsi campionessa per lasciarsi andare alla gioia e conquistare il Jackpot, per la prima volta nella storia de "La Ruota della Fortuna".
"Dopo due, tre settimane siamo riusciti a dare questo premio meraviglioso, per un totale di 103.500 euro", ha commentato il conduttore Gerry Scotti, riferendosi alla cifra totale ottenuta da Teodora durante la sua permanenza nel programma.

