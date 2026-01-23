"La Ruota dei Campioni", Marcella Bella e Rita Pavone fanno ballare il pubblico di Canale 5
Le due icone della musica italiana fanno ballare il pubblico del programma di Canale 5 guidato da Gerry Scotti e Samira Lui
© Da video
Marcella Bella e Rita Pavone sono le ospiti speciali della puntata di venerdì 23 gennaio de "La Ruota dei Campioni", il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de "La Ruota della Fortuna".
Presentata come "la ragazza irresistibile" da Gerry Scotti, Rita Pavone fa il suo ingresso nello studio intonando "Il Geghegè", singolo con il quale è diventata una delle esponenti simbolo della musica ye ye anni '60. "Io credo che la fortuna arriva ma bisogna incontrare le persone giuste" dice a fine esibizione la cantante ricordando gli esordi all'età di 17 anni. Poi il saluto a casa al marito, quasi centenario, Teddy Reno: "Ciao Ferruccio". Poi ancora un regalo al pubblico di Canale 5, Rita Pavone si esibisce con il brano "Niente" scritto dal figlio Giorgio Merk, che rappresenta dice, un po' "la paura di oggi".
Secondo ospite della serata è l'iconica Marcella Bella che porta tutta la sua energia nello studio de "La Ruota dei Campioni" e regala al pubblico alcuni dei suoi più grandi successi come "L'ultima poesia", il remix del brano "Nell'aria" e "Pelle diamante". "Vi posso garantire che lei è così, forte e tosta proprio come dice in questa canzone" dice il conduttore a fine esibizione raccontando di conoscere di persona l'artista. "Pensa Gerry che la tua trasmissione è molto seguita da Gianni, ti saluta tantissimo" conclude la cantante portando i saluti del fratello.