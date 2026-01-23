"La Ruota dei Campioni", Marcella Bella e Rita Pavone fanno ballare il pubblico di Canale 5

Secondo ospite della serata è l'iconica Marcella Bella che porta tutta la sua energia nello studio de "La Ruota dei Campioni" e regala al pubblico alcuni dei suoi più grandi successi come "L'ultima poesia", il remix del brano "Nell'aria" e "Pelle diamante". "Vi posso garantire che lei è così, forte e tosta proprio come dice in questa canzone" dice il conduttore a fine esibizione raccontando di conoscere di persona l'artista. "Pensa Gerry che la tua trasmissione è molto seguita da Gianni, ti saluta tantissimo" conclude la cantante portando i saluti del fratello.