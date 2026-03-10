"La Ruota della Fortuna", la campionessa Martina vince 100mila euro
La concorrente torinese ha dimostrato grande lucidità nel gioco finale, riuscendo a risolvere due tabelloni su tre e conquistando così l'ambito montepremi
© Da video
Nuova vittoria a "La Ruota della Fortuna", con la concorrente Martina che si conferma campionessa per la seconda sera e pesca la busta che vale ben 100mila euro. Durante la puntata in onda lunedì 9 marzo su Canale 5, la concorrente torinese ha dimostrato grande lucidità di fronte al tabellone finale, riuscendo a dare correttamente due soluzioni su tre. Una volta ottenuta la possibilità di poter scegliere tra due buste, Martina ha prima rifiutato la prima, contenente 100 euro, per tentare la sorte con la seconda opzione.
"Io vorrei che tu ricordassi questa serata per qualche motivo un po' più bello. E spero che questo possa essere un bel motivo", ha commentato Gerry Scotti, ricordando diverse dinamiche della puntata in cui Martina è stata meno fortunata. Quando il conduttore le ha dunque consegnato i 100mila euro appena vinti, la concorrente si è lasciata andare alla gioia insieme alla sorella, sua prima sostenitrice.
"Avete visto? Questa sera ne è la dimostrazione, non pensate mai male perché nella vita la ruota gira", ha concluso Gerry Scotti, con il montepremi totale di Martina che supera la soglia dei 150mila euro.