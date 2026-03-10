"La Ruota della Fortuna", la campionessa Martina vince 100mila euro

"Io vorrei che tu ricordassi questa serata per qualche motivo un po' più bello. E spero che questo possa essere un bel motivo", ha commentato Gerry Scotti, ricordando diverse dinamiche della puntata in cui Martina è stata meno fortunata. Quando il conduttore le ha dunque consegnato i 100mila euro appena vinti, la concorrente si è lasciata andare alla gioia insieme alla sorella, sua prima sostenitrice.



"Avete visto? Questa sera ne è la dimostrazione, non pensate mai male perché nella vita la ruota gira", ha concluso Gerry Scotti, con il montepremi totale di Martina che supera la soglia dei 150mila euro.