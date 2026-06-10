Samira Lui e Luigi Punzo, vacanza d'amore a Capri: "Love the energy"

Vacanza romantica a Capri per Samira Lui e il compagno Luigi Punzo. Il volto femminile de "La Ruota della Fortuna" sta trascorrendo alcuni giorni sull'isola campana e ha condiviso sui social diversi momenti del soggiorno tra mare, relax e scorci da sogno. A corredo delle immagini pubblicate sul suo profilo Instagram, la showgirl ha scritto una semplice frase in inglese: "Love the energy", un messaggio che racconta l'atmosfera positiva e spensierata di questa parentesi estiva.
Le immagini della vacanza a Capri
Negli scatti e nei video condivisi sui social, Samira appare sorridente accanto al fidanzato Luigi Punzo. La coppia si gode il mare cristallino, le uscite in barca e la compagnia degli amici. Tra panorami sul Golfo di Napoli e momenti di relax lontani dagli impegni lavorativi, i due mostrano per la prima volta felici insieme: la showgirl, infatti, ha ripreso possesso da poco tempo del proprio profilo. Samira Lui e Luigi Punzo sono legati sentimentalmente dal 2018. Si sono conosciuti a Formentera e da allora la loro relazione è proseguita lontano dai riflettori e dalle cronache rosa più insistenti. Nel corso degli anni, la showgirl ha parlato più volte dell'importanza del compagno, sottolineando il sostegno ricevuto sia sul piano personale sia professionale.
Chi è il fidanzato di Samira Lui, Luigi Punzo
Luigi Punzo lavora nel settore dell'ospitalità di lusso come luxury concierge e imprenditore. Il suo lavoro lo porta spesso a operare tra yacht, ville esclusive e alcune delle località più prestigiose del Mediterraneo. Nonostante la notorietà raggiunta da Samira grazie alla televisione, la coppia ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato. A "Verissimo" la showgirl aveva parlato del suo legame con il fidanzato Luigi:. "Lui è il mio primo fan, il mio primo sostenitore", aveva confidato a Silvia Toffanin.
"Non ci sono ancora state proposte - aveva aggiunto - credo che arriverà quel momento lì perché io sono convinta che lui sia la persona giusta, l'uomo della mia vita con cui costruire una famiglia".
Il momento professionale di Samira Lui
La vacanza arriva in un periodo particolarmente positivo per Samira Lui, che negli ultimi mesi ha consolidato la propria presenza televisiva diventando uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo facendo compagnia al pubblico tutte le sere con "La ruota della fortuna". "Sto vivendo un bel periodo - aveva detto Samira sempre a "Verissimo" - mi sento amata, voluta bene soprattutto dai bambini piccoli che solitamente guardano i cartoni animati invece rimangono attaccati al televisore e io davvero non me lo spiego, c'è un grande amore da parte loro, poi sono anime pure i bambini e forse questa è la più grande soddisfazione".