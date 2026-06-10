Samira Lui e Luigi Punzo, vacanza d'amore a Capri: "Love the energy"

Negli scatti e nei video condivisi sui social, Samira appare sorridente accanto al fidanzato Luigi Punzo. La coppia si gode il mare cristallino, le uscite in barca e la compagnia degli amici. Tra panorami sul Golfo di Napoli e momenti di relax lontani dagli impegni lavorativi, i due mostrano per la prima volta felici insieme: la showgirl, infatti, ha ripreso possesso da poco tempo del proprio profilo. Samira Lui e Luigi Punzo sono legati sentimentalmente dal 2018. Si sono conosciuti a Formentera e da allora la loro relazione è proseguita lontano dai riflettori e dalle cronache rosa più insistenti. Nel corso degli anni, la showgirl ha parlato più volte dell'importanza del compagno, sottolineando il sostegno ricevuto sia sul piano personale sia professionale.