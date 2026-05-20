Alessandra Mussolini ha vinto il "Grande Fratello Vip"

Poco prima dell'annuncio delle vincitrici le due concorrenti hanno ricevuto i complimenti delle opioniste in studio per il percorso fatto durante questa edizione. "Se esiste un regno del reality, voi siete le imperatrici. Se esiste un limite del reality, voi siete le colonne d'Ercole", è il commento di Cesara Buonamici. "Alessandra, sei stata una concorrente instancabile, infaticabile, anche insopportabile ma anche chi non ti ha sopportato ha avuto modo di apprezzarti - è stata l'opinione di Selvaggia Lucarelli -. Antonella ha un aspetto fanciullesco, prima candida poi arrabbiata come una bambina a cui hanno rotto il giocattolo". "Vinciamo tutte e due", ha scherzato prima del verdetto Alessandra Mussolini. "Grazie al pubblico, non pensavo potesse portarmi qui", sono state le parole di Antonella Elia.