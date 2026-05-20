Alessandra Mussolini ha vinto il "Grande Fratello Vip"

Alessandra Mussolini ha vinto l'edizione 2026 del "Grande Fratello Vip". Dopo due mesi di programma, nella finale del 19 maggio Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sono trovate faccia a faccia come era già avvenuto poche settimane fa. Le due concorrenti, infatti, sono state le prime finaliste. A distanza di pochi giorni, Elia e Mussolini si sono ritrovate fianco a fianco davanti a Ilary Blasi: ad avere la meglio è stata Alessandra che ha vinto con il 55,95% delle preferenze da parte del pubblico.
I commenti al percorso delle due finaliste
Poco prima dell'annuncio delle vincitrici le due concorrenti hanno ricevuto i complimenti delle opioniste in studio per il percorso fatto durante questa edizione. "Se esiste un regno del reality, voi siete le imperatrici. Se esiste un limite del reality, voi siete le colonne d'Ercole", è il commento di Cesara Buonamici. "Alessandra, sei stata una concorrente instancabile, infaticabile, anche insopportabile ma anche chi non ti ha sopportato ha avuto modo di apprezzarti - è stata l'opinione di Selvaggia Lucarelli -. Antonella ha un aspetto fanciullesco, prima candida poi arrabbiata come una bambina a cui hanno rotto il giocattolo". "Vinciamo tutte e due", ha scherzato prima del verdetto Alessandra Mussolini. "Grazie al pubblico, non pensavo potesse portarmi qui", sono state le parole di Antonella Elia.
La proclamazione della vincitrice
Finalmente il verdetto, con l'incoronazione di come vincitrice del "Grande Fratello Vip" 2026 è Alessandra Mussolini. A lei i 100 mila euro di montepremi, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza.
Il percorso di Alessandra Mussolini al "Grande Fratello Vip"
Alessandra Mussolini è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del "Grande Fratello Vip" 2026, capace di trasformare il reality in una sorta di seconda vita televisiva. La concorrente ha saputo divertire e divertirsi, dominando le dinamiche della trasmissione grazie al suo carattere diretto e imprevedibile. I confronti con Antonella Elia sono diventati uno dei fili narrativi principali dell'edizione fino alla finale: dalle frecciate quotidiane fino alle discussioni più accese, culminate in una rissa sfiorata che ha segnato una delle settimane più tese del reality.
In diverse occasioni Alessandra ha ammesso di sentirsi sempre più insofferente verso alcuni coinquilini, indicando apertamente Antonella Elia, Marco Berry e Adriana Volpe come i concorrenti con cui aveva maggiori difficoltà. Non solo un carattere fumantino però: in più di un'occasione, Alessandra ha raccontato episodi dolorosi della sua infanzia e della sua famiglia, parlando anche del tradimento subito dalla madre Maria Scicolone. Uno dei momenti più emozionanti è arrivato con la lettera della sorella Elisabetta, figura molto riservata e lontana dalla televisione, che ha deciso di comparire eccezionalmente per sostenerla. Alessandra si è sciolta in lacrime definendola "un punto di riferimento" fondamentale. Durante la finale, l'ha finalmente riabbracciata dopo aver raccontato del peso che ha sentito per tutta la vita a causa del suo cognome.
Dentro la Casa ha alternato momenti di forte tensione ad altri più leggeri e autoironici, come lo sketch ispirato a "Il diavolo veste Prada" insieme ad Antonella Elia, diventato virale sui social o il balletto "Tokyo Night", diventato la colonna sonora della sua vittoria al momento della proclamazione.