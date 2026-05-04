"Grande Fratello Vip", rissa sfiorata tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia
Quella che inizialmente sembrava una semplice antipatia si è trasformata, giorno dopo giorno, in una rivalità sempre più accesa
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La convivenza forzata nella Casa del "Grande Fratello Vip" ha raggiunto un livello di tensione ormai difficilmente gestibile tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Quella che inizialmente sembrava una semplice antipatia si è trasformata, giorno dopo giorno, in una rivalità sempre più accesa, fino a sfiorare lo scontro fisico.
Questa volta, l’innesco è stato qualcosa di apparentemente insignificante: una porta. Le due concorrenti si trovavano, infatti, in camere adiacenti, separate solo da quell’uscio che, in pochi secondi, è diventato il simbolo della loro guerra personale.
Alessandra stava parlando con Francesca Manzini, commentando gli ultimi avvenimenti della giornata. Antonella, infastidita dal tono della rivale e desiderosa di isolarsi, ha preteso che la porta venisse chiusa.
La richiesta ha scatenato immediatamente la reazione furiosa dell'ex politica. "Se chiudi quella porta, finisce male", ha urlato, spingendo una poltrona contro l’ingresso. Da quel momento, la discussione è degenerata rapidamente.
Antonella, esasperata, ha deciso di sfidare apertamente la rivale: ha afferrato la porta con forza, trattenendola per alcuni istanti, per poi rilasciarla di colpo nel tentativo di far perdere l’equilibrio ad Alessandra. "Stava cadendo", ha commentato l'ex valletta, con un tono che lasciava trasparire una certa soddisfazione, prima di allontanarsi dalla stanza.
L’episodio ha inevitabilmente diviso la Casa. La maggior parte dei concorrenti — tra cui Marco Berry e Adriana Volpe — si è schierata dalla parte di Antonella, ritenendo eccessive le reazioni di Alessandra. Dall’altra parte, Lucia Ilardo è rimasta l’unica a difendere l'ex parlamentare, convinta che - contro di lei - di un clima di eccessiva ostilità da parte degli altri inquilini.