"Grande Fratello Vip", rissa sfiorata tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia

Antonella, esasperata, ha deciso di sfidare apertamente la rivale: ha afferrato la porta con forza, trattenendola per alcuni istanti, per poi rilasciarla di colpo nel tentativo di far perdere l’equilibrio ad Alessandra. "Stava cadendo", ha commentato l'ex valletta, con un tono che lasciava trasparire una certa soddisfazione, prima di allontanarsi dalla stanza.