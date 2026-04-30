"Grande Fratello Vip", i dubbi di Raul Dumitras su Francesca Manzini: "Tantissime cose non collimano"

Le recenti dichiarazioni di Francesca Manzini, che durante la tredicesima puntata del "Grande Fratello Vip" ha rivelato di essere innamorata di una persona che si trova fuori dalla Casa, sembra aver lasciato tanti dubbi tra i diversi concorrenti del reality. Tra questi, anche Raul Dumitras non ha nascosto lo stupore per quanto raccontato dall'imitatrice, arrivando a un confronto diretto con lei.



"Hai sempre detto di essere chiusa, sei sempre stata molto al gioco, mi hai parlato di cose molto gravi dicendomi che non riuscivi ad avvicinarti a un uomo… Una serie di tantissime cose che non collimano", riflette Raul, portando alla luce varie situazioni nelle quali sembrava emergere lo stato libero di Francesca Manzini.



Quest'ultima prova dunque a fare chiarezza: "Quando ami qualcuno e quel qualcuno tiene tantissimo alla sua privacy e alla riservatezza, tu proteggi, tuteli e rispetti".

